Niedersachsen-Pokal: VfB Oldenburg siegt in Havelse

Die Fußballer des VfB Oldenburg haben das Halbfinale des niedersächsischen Landespokals erreicht. Im Duell zweier Regionalligisten setzte sich das Team von Trainer Frank Löhnung mit 5:4 nach Elfmeterschießen beim TSV Havelse durch. In der Runde der letzten vier treten die Oldenburger nun am 3. Oktober bei BW Lohne an. Das zweite Halbfinale bestreiten der SV Meppen und die SV Drochtersen/Assel. | 14.09.2023 09:12