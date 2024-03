Stand: 09.03.2024 12:53 Uhr Nicht nur Golfen in der Wüste: Zverev in Indian Wells fokussiert

Nach der erledigten Pflichtaufgabe zum Start ins Turnier von Indian Wells gönnte sich Alexander Zverev eine Auszeit bei bestem Wetter. "Ich gehe jetzt Golf spielen", kündigte der 26 Jahre alte Hamburger an. 6:4, 6:4 hieß es am Freitagnachmittag nach dem Duell mit Christopher O'Connell aus Australien. "Ich bin nicht der beste Erste-Runde-Spieler, das hat man schon oftmals gesehen, aber ich finde, dass heute das Level von mir schon relativ gut war", sagte der Olympiasieger und unterschlug dabei, dass er nach dem Sieg sogar bereits in der dritten Runde steht. Ein Freilos hatte ihm Runde eins erspart. | 09.03.2024 12:52