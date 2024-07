Stand: 05.07.2024 14:47 Uhr Neubrandenburg: Diskuswerferin Vita für Olympia nominiert

Diskuswerferin Claudine Vita vom Sportclub Neubrandenburg wird bei den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) dabei sein. Die 28-Jährige ist am Freitag vom Deutschen Olympischen Sportbund offiziell nominiert worden. Für die EM-Fünfte ist es nach den Spielen 2021 in Tokio die zweite Olympiateilnahme. Bislang haben mit Claudine Vita, Wasserspringerin Jette Müller und Ruderer Max John drei Sportlerinnen und Sportler aus Mecklenburg-Vorpommern das Olympia-Ticket sicher.

