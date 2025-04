Stand: 28.04.2025 12:55 Uhr Nach Skandalspiel: Bochum behält endgültig die Punkte

Das Bundesliga-Spiel des 1. FC Union Berlin gegen den VfL Bochum wird nach dem Feuerzeugwurf auf VfL-Torwart Patrick Drewes endgültig mit 2:0 zugunsten der Bochumer gewertet. Das urteilte am Montag das Ständige Schiedsgericht über vier Monate nach dem Skandalspiel, das eigentlich 1:1 geendet hatte. Damit bleibt den Bochumern, die am Wochenende in der Tabelle trotz der beiden zusätzlichen Punkte hinter Holstein Kiel auf den letzten Platz gerutscht sind, die Chance auf den Klassenerhalt. Alle Informationen bei sportschau.de. | 28.04.2025 11:55