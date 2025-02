Stand: 04.02.2025 15:32 Uhr Nach Roter Karte: Werder-Coach Werner für ein Spiel gesperrt

In München nur Zuschauer: Trainer Ole Werner von Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist nach seiner Roten Karte vom DFB-Sportgericht für ein Spiel gesperrt worden. Damit kann der 36-Jährige seinem Team im schweren Auswärtsspiel am Freitagabend (20.30 Uhr) beim FC Bayern nicht helfen, er erhielt ein Innenraumverbot. Werner hatte sich nach dem Abpfiff des 1:0-Erfolgs gegen den 1. FSV Mainz 05 am Freitag unsportlich gegenüber Schiedsrichter Martin Petersen geäußert. Er stimmte nun dem Urteil zu, es ist damit rechtskräftig. | 04.02.2025 15:32