Trotz Platzverweisen - Werder Bremen feiert den ersten Sieg des Jahres Stand: 31.01.2025 22:31 Uhr Werder Bremen hat am Freitagabend den ersten Sieg des Jahres in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Gegen den 1. FSV Mainz 05 gab es zu Hause ein knappes 1:0 (1:0). Die Mannschaft von Trainer Ole Werner ist damit mittendrin im Kampf um die Europacup-Plätze.

von Tobias Knaack

Im fünften Anlauf also hat es geklappt mit dem ersten Bremer Erfolg des Jahres. Der war nach starken ersten 30 Minuten zwar durchaus nicht unverdient, nach einer deutlichen Leistungssteigerung und zwei Aluminium-Treffern der Gäste im zweiten Durchgang allerdings auch glücklich. Leonardo Bittencourt erzielte den Treffer des Tages (14.) in einer Begegnung, in der Werder in der Nachspielzeit binnen weniger Sekunden gleich zwei Platzverweise für die beiden Verteidiger Niklas Stark und Marco Friedl kassierte (90.+4).

Sie werden bei der schweren Auswärtsaufgabe am kommenden Freitag bei Tabellenführer FC Bayern München (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) ebenso fehlen wie Coach Werner, der nach Schlusspfiff noch Rot sah.

Bittencourt belohnt Bremen

Werder startete stark und belohnte sich nach einer knappen Viertelstunde mit der Führung, die aber war ein Wechselbad der Gefühle: Zunächst klatschte ein Kopfball von Romano Schmid nach gerade einmal 48 Sekunden ans Lattenkreuz, sein Nachschuss strich knapp über das Tor der Rheinhessen (1.). Dann verschoss Marvin Ducksch einen Foulelfmeter (12.). Der Mainzer Keeper Robin Zentner hatte Schmid nach einem Stockfehler von den Beinen geholt, machte seinen Fehler mit einer starken Parade aber wieder wett.

Und so war es schließlich Bittencourt, der das verdiente 1:0 für das Werner-Team besorgte. Nach einer Ducksch-Ecke stocherte er den Ball aus rund fünf Metern an die Latte, von wo der Ball ins Tor ging (14.). Der FSV fand nun zwar besser ins Spiel und kam durch Nadiem Amiri (27.) und Nelson Weiper (28.) zu ersten Abschlüssen, gefährlicher aber blieben die Gastgeber. Doch Ducksch, der alleine auf Zentner zulief, ließ auch seine zweite große Gelegenheit aus. Sein zu laxer Lupfer landete in den Armen des 05-Torhüters (30.).

Mainz dreht nach der Pause auf

Nach gleichermaßen aufreibenden wie ansprechenden 30 Minuten nahm sich die Partie schon vor der Pause eine viertelstündige Auszeit. Dafür kamen beide Mannschaften mit voller Energie wieder aus den Kabinen - und direkt zu dicken Chancen. Zunächst fiel ein Kopfball des Mainzers Jae-Sung Lee auf die Latte des Bremer Tores, nur wenige Sekunden später schoss Schmid nach einem Konter knapp vorbei (47.).

Besser aber waren jetzt die Gäste: Zetterer rettete gegen Weiper (50.), ein Schuss von Paul Nebel wurde gerade noch geblockt (51.), Kaisho Sanos Abschluss aus spitzem Winkel flog knapp drüber (53.). Spätestens als Danny da Costa mit einem abgefälschten Schuss den Pfosten traf (61.), wäre der Ausgleich für das Team von Trainer Bo Henriksen verdient gewesen.

Plötzlich macht auch Werder wieder mit

Dem SVW gelang es gegen das deutlich aggressivere Pressing der 05er kaum noch, für Entlastung zu sorgen. Viel zu schnell gingen die Bälle immer wieder verloren. Einige der Fans im Weserstadion quittierten einen weiteren Ballverlust Mitte des zweiten Durchgangs mit deutlich zu vernehmendem Raunen. Dem Selbstvertrauen ihrer Mannschaft half das nicht, der Sturmlauf der Rheinhessen ging weiter: Stark klärte einen Nebel-Lupfer kurz vor der Linie (69.).

Werder lebte extrem gefährlich - und hatte plötzlich doch gute Chancen auf das 2:0: Zunächst schickte der eingewechselte Marco Grüll Justin Njinmah auf die Reise, der seinen Lupfer allerdings zu hoch ansetzte (76.). Dann parierte Zentner einen Kopfball von Kapitän Friedl stark (83.), ehe der ebenfalls eingewechselte Derick Köhn knapp über das Tor schoss (84.).

Platzverweise für Stark und Friedl

Es rächte sich nicht, da den Mainzer nach ihrem intensiven Anrennen nun doch etwas die Luft fehlte und auch der späte Doppel-Platzverweis gegen Stark und Friedl (beide Gelb-Rot/90.+4) nicht mehr ins Gewicht fiel. Zunächst hatte Stark nach Ansicht von Referee Martin Petersen das Spiel verzögert, Friedl sich im Anschluss zu vehement beschwert. Und doch feierte das Weserstadion nach achtminütiger Nachspielzeit den ersten Werder-Sieg des Jahres ausgelassen.

20.Spieltag, 31.01.2025 20:30 Uhr Werder Bremen 1 1. FSV Mainz 0 Tore: 1 :0 Bittencourt (14.)

Werder Bremen: Zetterer - N. Stark, Friedl, A. Jung (86. Pieper) - Weiser, Bittencourt (36. Alvero), Lynen, Kaboré (70. Köhn) - Njinmah, R. Schmid - Ducksch (70. Grüll)

1. FSV Mainz: Zentner - da Costa, Bell (56. Leitsch), Kohr - Caci (81. Widmer), Sano, Amiri (46. Hong), Mwene (81. Nordin) - Nebel, J.-s. Lee - Weiper (78. Sieb)

Zuschauer: 40500



