Stand: 28.08.2024 21:11 Uhr Nach Doping-Sperre: HSV-Profi Mario Vuskovic beteuert Unschuld

Verteidiger Mario Vuskovic vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat nach der gegen ihn verhängten vierjährigen Dopingsperre erneut seine Unschuld beteuert. "Ich habe das Gefühl, wir leben in einer Welt, in der die Wahrheit und Gerechtigkeit nichts mehr bedeuten", schrieb der 22 Jahre alte Kroate bei Instagram. Er wolle deshalb eine Nachricht an jene schicken, die sein gesamtes Leben gefährdeten, schrieb Vuskovic: "Ich habe nichts Falsches getan und ich werde nicht aufhören zu kämpfen, bis ich meine Unschuld bewiesen habe." Der internationale Sportgerichtshof Cas hatte am Dienstag im Berufungsprozess die Sperre gegen den Abwehrspieler von zwei auf vier Jahre erhöht. | 28.08.2024 21:10