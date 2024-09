Stand: 04.09.2024 14:05 Uhr Nach Abschied vom BVB: Füllkrug noch nicht in England angekommen

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug ist noch nicht endgültig bei seinem neuen Club West Ham United angekommen. "So ein Auslandswechsel ist etwas anderes, als von Bremen nach Dortmund zu wechseln", sagte der gebürtige Hannoveraner am Mittwoch im Nationalmannschafts-Quartier in Herzogenaurach: "Ich brauche noch ein bisschen, um anzukommen. Wie einige meiner Mitspieler auch." Der 31-Jährige muss sich auch erst einmal an die Spielweise in der Premier League gewöhnen. Das Training sei anders, die Plätze seien anders, so Füllkrug, der vor einigen Wochen von Borussia Dortmund zu West Ham gewechselt war. Ein Treffer gelang dem Angreifer noch nicht für die Londoner. | 04.09.2024 14:04