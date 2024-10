Stand: 11.10.2024 15:48 Uhr NFV und DFB spenden Regionalligist Jeddeloh II je 5.000 Euro

Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) haben Nord-Regionalligist SSV Jeddeloh II nach dem verheerenden Feuer auf dessen Anlage je 5.000 Euro gespendet, wie der NFV am Freitag mitteilte. Ende September war auf dem Vereinsgelände das Dach des Sporthallenanbaus in Brand geraten und nach Polizeiangaben völlig zerstört worden. Zudem wurde die Sporthalle stark in Mitleidenschaft gezogen. Am Sonnabend (15 Uhr) trägt der SSV sein "Heimspiel" gegen BW Lohne auf der Anlage des Bezirksligisten SV Altenoythe aus. | 11.10.2024 15:48