Stand: 26.10.2024 09:31 Uhr NBA: Zweite Niederlage für Schröder, zweiter Sieg für Theis

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Brooklyn Nets am Freitag (Ortszeit) die zweite Niederlage in der nordamerikanischen NBA kassiert. Der gebürtige Braunschweiger unterlag mit seinem Team den Orlandao Magic um seine Nationalmannschaftskollegen Franz und Moritz Wagner mit 101:116. Schröder kam auf 20 Punkte. Den zweiten Sieg im zweiten Spiel fuhr Daniel Theis (Salzgitter) mit seinem neuen Team New Orleans Pelicans ein. Beim knappen 105:103 gegen die Portland Trail Blazers kam Theis auf fünf Punkte. | 26.10.2024 09:31