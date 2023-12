Stand: 04.12.2023 16:00 Uhr NBA-Turnier: Titelchance für Hartenstein

Das In-Season Tournament der NBA geht in die heiße Phase, und der vom TSV Quakenbrück ausgebildete Isaiah Hartenstein hat als einziger deutscher Basketballprofi noch Chancen, sich bei der Erstauflage den Titel zu sichern. Mit den New York Knicks tritt der 25 Jahre alte Center in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Viertelfinale bei den Milwaukee Bucks um Topstar Giannis Antetokounmpo an. Im Falle eines Erfolges ginge es im Halbfinale gegen den Sieger der Partie Indiana Pacers gegen Boston Celtics. | 04.12.2023 13:02