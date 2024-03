Stand: 21.03.2024 08:49 Uhr NBA: Treffsicherer Theis siegt mit Los Angeles Clippers

Basketball-Weltmeister Daniel Theis hat mit seinen Los Angeles Clippers einen Pflichtsieg in der nordamerikanischen Profiliga NBA eingefahren. Das Team aus Kalifornien gewann bei den Portland Trail Blazers 116:103 und festigte den vierten Platz in der Western Conference. Der Salzgitteraner Theis zeigte sich treffsicher und verwandelte drei seiner vier Würfe aus dem Feld, darunter beide Versuche für drei Punkte. Letztlich kam der 31-Jährige in 20 Minuten Einsatzzeit auf zehn Punkte und fünf Rebounds. | 21.03.2024 08:14