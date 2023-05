Stand: 11.05.2023 08:35 Uhr NBA: Schröders Lakers vergeben ersten Matchball

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers haben ihren ersten Matchball zum Halbfinal-Einzug in den NBA-Play-offs vergeben. Die Kalifornier verloren Spiel fünf des Duells gegen Titelverteidiger Golden State Warriors mit 106:121, führen in der "Best of seven"-Serie aber noch mit 3:2. Der gebürtige Braunschweiger Schröder erzielte 14 Punkte. Das zweite Matchball-Spiel für die Lakers steigt in der Nacht zu Sonnabend | 11.05.2023 08:34