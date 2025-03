Stand: 12.03.2025 08:29 Uhr NBA: Schröder und die Pistons siegen weiter

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Detroit Pistons in der NBA den nächsten Sieg eingefahren. Die Franchise aus der Motorcity gewann gegen die Washington Wizards mit 123:103 und festigte damit Platz sechs in der Eastern Conference. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft kam in 23 Minuten auf elf Punkte, vier Assists und einen Rebound. Bester Werfer in der Mannschaft des Braunschweigers war in einer umkämpften Begegnung Cade Cunningham mit 27 Punkten. | 12.03.2025 08:29