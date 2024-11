Stand: 12.11.2024 07:51 Uhr NBA: Schröder gewinnt gegen Theis im Weltmeister-Duell

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat das Duell der Weltmeister mit Daniel Theis gewonnen und mit den Brooklyn Nets nach zuletzt zwei Niederlagen wieder einen Erfolg in der nordamerikanischen Profiliga NBA verbucht. Die Nets siegten bei den New Orleans Pelicans knapp mit 107:105 und festigten damit ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte der Eastern Conference. Der Braunschweiger Schröder kam auf 14 Punkte und zwei Assists. Theis (Salzgitter), der zusammen mit Schröder 2023 den WM-Titel geholt hatte, kam in knapp neun Minuten Spielzeit nur zu vier Punkten. | 12.11.2024 07:51