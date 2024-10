Stand: 28.10.2024 07:55 Uhr NBA: Schröder feiert ersten Sieg, Theis verliert erstmals

Weltmeister Dennis Schröder hat die Brooklyn Nets in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit einer starken Leistung zum ersten Saisonsieg geführt. Der 31 Jahre alte gebürtige Braunschweiger erzielte beim 115:102 gegen die Milwaukee Bucks 29 Punkte. Dazu kamen sechs Vorlagen und vier Rebounds. Dagegen gab es für Daniel Theis aus Salzgitter mit seinem neuen Team New Orleans Pelicans die erste Saisonniederlage. Die Pelicans verloren gegen die Portland Trail Blazers mit 103:125. Theis kam in 17 Minuten Spielzeit auf zwei Punkte, vier Rebounds und einen Assist. | 28.10.2024 07:55