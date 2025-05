Stand: 08.05.2025 08:11 Uhr NBA-Play-offs: Hartensteins Oklahoma schlägt eindrucksvoll zurück

Oklahoma City Thunder (OKC), Team des ehemaligen Quakenbrückers Isaiah Hartenstein, hat auf die erste Niederlage in der Play-off-Viertelfinalserie der NBA wie ein kommender Meister geantwortet. Angeführt von Shai-Gilgeous Alexander (34 Punkte) demontierte das Team die Denver Nuggets mit 149:106 und glich zum 1:1 aus. OKC stellte dabei den Rekord für die meisten Punkte in einer Halbzeit in den Play-offs ein (87 in der ersten Hälfte), eine solche Ausbeute hatten zuvor nur die Milwaukee Bucks vor 47 Jahren erzielt. Hartenstein gelangen 14 Punkte und acht Rebounds. | 08.05.2025 08:11