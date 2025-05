Stand: 02.05.2025 08:11 Uhr NBA: Play-off-Aus für Schröder mit den Pistons

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder aus Braunschweig ist mit den Detroit Pistons in der ersten Runde der Play-offs der NBA gescheitert. Die Pistons verloren ein dramatisches Spiel sechs gegen die New York Knicks mit 113:116 und unterlagen in der Best-of-seven-Serie mit 2:4. Den entscheidenden Dreier für die Knicks traf Jalen Brunson 4,3 Sekunden vor dem Ende, nachdem Detroit bis zweieinhalb Minuten vor dem Ende noch mit sieben Punkten geführt hatte. | 02.05.2025 08:10