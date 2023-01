Stand: 31.01.2023 08:52 Uhr NBA: Niederlage für Schröder und die Lakers

Ohne die angeschlagenen Superstars LeBron James (Knöchel) und Anthony Davis (Fuß) war für die Los Angeles Lakers um den schwachen Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nichts zu holen. Der Rekordmeister verlor bei den Brookyln Nets mit 104:121 und erlitt im Rennen um die Play-offs einen Rückschlag. Der gebürtige Braunschweiger Schröder traf in New York nur zwei von 15 Würfen aus dem Feld, der Point Guard kam auf zehn Punkte und fünf Assists. | 31.01.2023 08:51