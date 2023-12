Stand: 23.12.2023 21:27 Uhr NBA: Klare Niederlage für Hartenstein mit den Knicks

Kurz vor Weihnachten hat Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein mit den New York Knicks in der NBA eine deutliche Heimniederlage hinnehmen müssen. Nach zuletzt zwei Siegen unterlagen die Knicks den Milwaukee Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo mit 111:130. Der in Niedersachsen aufgewachsene Hartenstein startete von Beginn und erhielt mit knapp 33 Minuten die drittmeiste Spielzeit in seinem Team. Dabei verbuchte der Center zwölf Punkte und 13 Rebounds. | 23.12.2021 21:27