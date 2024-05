Stand: 09.05.2024 08:14 Uhr NBA: Hartenstein bei Knicks-Sieg mit Double-Double

Isaiah Hartenstein nimmt mit den New York Knicks Kurs auf das Halbfinale der Play-offs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Das Team des im niedersächsischen Quakenbrück aufgewachsenen Centers setzte sich im zweite Spiel der Viertelfinal-Serie ("Best of Seven") mit 130:121 gegen die Indiana Pacers durch und führt damit 2:0. Hartenstein überzeugte im Madison Square Garden mit einem Double-Double aus 14 Punkten und zwölf Rebounds, hinzu kamen acht Assists. | 09.05.2024 08:12