Stand: 31.07.2024 11:44 Uhr Müller/Tillmann mit zweitem Sieg in Paris

Die deutschen Beachvolleyball-Meisterinnen Svenja Müller (ETV Hamburg) und Cinja Tillmann ( DJK TuSA 06 Düsseldorf ) haben bei den Olympischen Spielen in Paris das Tor zum Achtelfinale ganz weit aufgestoßen. Das Duo entschied am Mittwochvormittag durch ein 2:0 (21:17, 21:9) gegen die Tschechinnen Marie-Sara Stochlova/Barbora Hermannova auch sein zweites Match vor der malerischen Kulisse am Fuß des Eiffelturms für sich. | 31.07.2024 11:43