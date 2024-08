Stand: 02.08.2024 12:50 Uhr Mögliche deutsche Olympia-Bewerbung schreitet weiter voran

Deutschland hat einen wichtigen, und doch nur kleinen Schritt auf dem Weg zu einer Olympiabewerbung getan. Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Präsident Thomas Weikert vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) unterzeichneten am Freitag im Deutschen Haus in Paris ein sogenanntes Memorandum of Understanding. Damit ist offiziell, was das Kabinett in der vergangenen Woche beschlossen hatte: Mit der gemeinsamen Erklärung unterstützt der Bund eine deutsche Olympiabewerbung mit 6,95 Mio. Euro. Die Stadt Hamburg hatte sich eigentlich schon für Olympia im diesem Jahr bewerben wollen. | 02.08.2024 12:47