Stand: 05.11.2024 16:05 Uhr Ministerpräsident Günther ehrt Holstein Kiels Aufstiegscoach Rapp

Holstein Kiels Trainer Marcel Rapp ist mit der Sportplakette des Landes Schleswig-Holstein geehrt worden. Der Aufstiegscoach des Fußball-Bundesligisten erhielt die Auszeichnung aus den Händen von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Rapp habe mit Holstein Kiel und dem historischen Aufstieg eines schleswig-holsteinischen Clubs in die Erste Liga Sportgeschichte geschrieben, sagte Günther. "In diesem Sommer hat man im ganzen Land glücklich strahlende Gesichter gesehen, wenn es um Holstein Kiel ging. Es war beeindruckend mitzuerleben, wie stark der Fußball die Stimmung im Land beeinflussen kann", so der CDU-Politiker. | 05.11.2024 16:00