Stand: 23.08.2024 14:13 Uhr Mevius führt 3x3-Basketballerinnen zu EM-Auftaktsieg

Die Rendsburgerin Elisa Mevius hat die deutschen 3x3-Basketballerinnen zu einem klaren Auftaktsieg bei der Europameisterschaft in Wien geführt. Das Team gewann sein erstes Gruppenspiel gegen Rumänien 21:7. In der zweiten Partie trifft Deutschland auf Polen (21.55 Uhr). Die jeweils ersten beiden Teams der vier Dreier-Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale. Vom Gold-Team der Olympischen Spiele in Paris ist in Wien nur Mevius dabei, die gegen Rumänien mit sieben Punkte beste Schützin war und zudem fünf Rebounds holte. | 23.08.2024 14:08