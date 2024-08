Stand: 23.08.2024 17:13 Uhr 3x3-EM: Olympiasiegerin Mevius und Co. schon im Viertelfinale

Die Rendsburgerin Elisa Mevius hat mit den deutschen 3x3-Basketballerinnen das Viertelfinale bei der EM in Wien erreicht. Das Team um die Paris-Siegerin Elisa Mevius gewann am Freitag sein Auftaktspiel in Wien gegen Rumänien problemlos 21:7. Mit der Niederlage der Rumäninnen am Nachmittag gegen Polen (9:17) stand Deutschlands Sprung ins Viertelfinale dann bereits fest. Vom Gold-Team der Olympischen Spiele in Paris ist in Wien nur Mevius dabei. | 23.08.2024 17:11