Stand: 31.05.2024 20:11 Uhr Medien: Ex-HSV-Kapitän Westermann in Flicks Trainer-Team in Barcelona

Der ehemalige HSV-Kapitän Heiko Westermann wird offenbar das Trainer-Team von Hansi Flick beim FC Barcelona verstärken. Das berichten spanische Medien am Freitag übereinstimmend. Noch ist Westermann Assistent von Christian Wörns in der U-19 des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der 40-Jährige spielte in seiner Karriere unter anderem bei Betis Sevilla und kennt deshalb den spanischen Fußball. Neben Westermann sollen auch Marcus Sorg und Toni Tapalovic den ehemaligen Bayern-Coach und Bundestrainer Flick in Barcelona unterstützen. | 31.05.2024 20:12