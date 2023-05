Stand: 24.05.2023 12:19 Uhr Magath über Trainer-Ambitionen: "Ältere sind nicht mehr gewollt"

Felix Magath hat den angeblichen Fokus auf junge Trainer im Profifußball kritisiert. "Ältere sind sowieso nicht mehr gewollt in dieser Gesellschaft", sagte der 69-Jährige in der zuletzt veröffentlichten Folge des NDR Podcasts "Feel Hamburg". "Wenn sie sich das Fußballgeschehen anschauen, dann gibt es ja seit zehn Jahren oder so eigentlich nur noch junge Trainer." Es gebe nur noch Trainer, "von denen man vorher nie gehört" habe, meinte der Ex-Trainer des HSV, von Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg. | 24.05.2023 12:19