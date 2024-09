Stand: 21.09.2024 19:12 Uhr Laver Cup: Zverev misslingt Revanche gegen Fritz

Immer wieder Taylor Fritz: Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev hat auch das schnelle Wiedersehen mit dem US-Amerikaner beim Laver Cup in Berlin verloren. Mit dem 4:6, 5:7 im zweiten Aufeinandertreffen binnen weniger Stunden versäumte es der Hamburger, sein Team Europe mit 6:4 in Führung zu bringen. Zverev hatte erst vor gut zwei Wochen im Viertelfinale der US Open eine schmerzhafte Niederlage gegen Lokalmatador Fritz kassiert, der sich allmählich zu einer Art Angstgegner entwickelt. | 21.09.2022 21:24