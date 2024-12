Stand: 14.12.2024 12:44 Uhr Kurzbahn-WM: Wellbrock darf auf zweite Medaille hoffen

Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock darf bei der Kurzbahn-WM in Budapest auf seine zweite Medaille hoffen. Nach vier von fünf Zeitläufen über 800 m Freistil führt der 27-Jährige aus Magdeburg mit 7:31,90 Minuten das Klassement an. Zweiter ist Sven Schwarz (Hannover/7:33,24). Zu welcher finalen Platzierung die Zeit des langjährigen deutschen Vorzeigeschwimmers reicht, bleibt aber bis zum Rennen der vermeintlich stärksten Konkurrenten am Abend abzuwarten. Am Dienstag hatte sich Wellbrock über 1.500 m Silber gesichert. | 14.12.2024 12:44