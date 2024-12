Stand: 14.12.2024 19:28 Uhr Silber bei Kurzbahn-WM: Wellbrock holt zweite Medaille

Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock hat bei der Kurzbahn-WM in Budapest nachgelegt und sich seine zweite Medaille gesichert. Als Schnellster der frühen Läufe über 800 m Freistil verfolgte der 27-jährige Schwimmer aus Bremen am Samstagabend auf der Tribüne, wie im finalen Rennen nur der Ungar Zalan Sarkany (7:30,56 Minuten) noch an ihm vorbeizog und 1,34 Sekunden schneller war. Bronze holte der Tunesier Ahmed Jaouadi, Sven Schwarz (Hannover/7:33,24). verpasste als Vierter knapp das Podest. | 14.12.2024 19:27