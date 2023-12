Stand: 10.12.2023 13:20 Uhr Krüger bewahrt HSV-Fußballerinnen vor vierter Saisonniederlage

Melina Krüger hat die Fußballerinnen des Hamburger SV vor der vierten Saisonniederlage in der Zweiten Liga bewahrt. Die 17 Jahre alte Stürmerin erzielte am Sonntagmittag im Duell des Aufsteigers mit der SG Andernach in der 80. Minute den Treffer zum 1:1-Endstand. Leonie Stöhr hatte die Gäste im ersten Abschnitt in Führung gebracht (33.). Der SV Meppen bezwang die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim durch Tore von Chihiro Suzuki (9.) und Selma Licina (30.) mit 2:0 und untermauerte seine Ambitionen auf den Wiederaufstieg. Für Tabellenschlusslicht VfL Wolfsburg II setzte es beim 0:2 beim FC Ingolstadt die nächste Niederlage. Ergebnisse und Tabelle | 10.12.2023 13:20