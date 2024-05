Stand: 01.05.2024 09:16 Uhr Kroos lässt Zukunft weiter offen - "Noch nichts entschieden"

Toni Kroos will sich in der Endphase der Saison mehr auf die Titelchancen mit Real Madrid sowie der deutschen Fußball-Nationalmannschaft konzentrieren und weniger über seine Zukunft nachdenken. "Es ist gerade nicht so die Phase. Es ist noch nichts entschieden", sagte der gebürtige Greifswalder nach dem 2:2 (1:0) beim FC Bayern München im Halbfinal-Hinspiel der "Königsklasse". "Wir haben jetzt ein Champions-League-Halbfinale und hoffentlich noch ein Finale. Gut, die Liga ist fast durch und dann schauen wir mal." In der spanischen Meisterschaft ist Real der Titel kaum noch zu nehmen. Kroos' Vertrag in Madrid läuft am 30. Juni aus. Wie es danach für den 34-Jährigen weitergeht, ist offen. | 01.05.2024 09:15