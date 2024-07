Stand: 16.07.2024 19:34 Uhr Kiels Präsident Schneekloth weiter Sprecher der 2. Liga

Holstein Kiels Präsident Steffen Schneekloth bleibt auch nach dem Bundesliga-Aufstieg seines Clubs Sprecher der 2. Liga innerhalb des Präsidiums der Deutschen Fußball Liga (DFL). Es werde "auch in Zukunft mein Anspruch sein, als Repräsentant der Zweitligisten deren Interessen bestmöglich zu vertreten", sagte Schneekloth in einer Mitteilung der "Störche" am Dienstag. Zuvor hatten die 36 DFL-Clubs aus der Bundesliga und der 2.Liga Schneekloth einstimmig als Sprecher der Zweitligisten bestätigt. | 16.07.2024 19:34