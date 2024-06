Stand: 25.06.2024 14:49 Uhr Kieler Woche: Buhl auf Kurs Podium

Deutschlands bester Ilca-7-Segler Philipp Buhl startet bei der 130.Kieler Woche mit Podiums-Chancen in das Medaillenrennen am Mittwoch. Der Olympiastarter liegt als Vierter gleichauf mit Hermann Tomasgaard (Norwegen). Es führt der Franzose Jean-Baptiste Bernaz. Insgesamt werden fünf olympische Klassen in Kiel ausgetragen. Im Frauen-Skiff 49erFX geht das deutsche Duo Inga-Marie Hofmann und Jill Paland von Platz eins in das Medaillenrennen. | 25.06.2022 17:10