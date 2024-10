Stand: 02.10.2024 21:45 Uhr Kickers Emden bleibt Zweiter der Regionalliga Nord

Kickers Emden hat den zweiten Platz in der Fußball-Regionalliga Nord verteidigt. Der Aufsteiger setzte sich gegen den Bremer SV mit 3:1 (1:1) durch. Mann des Abends war der Emsländer Tobias Steffen, der mit einem Doppelpack das Spiel drehte. So blieb Emden vor der SV Drochtersen/Assel, die das Topspiel gegen Blau-Weiß Lohne mit 2:0 (2:0) für sich entschied und in der Tabelle Rang drei belegt. Überblick | 02.10.2024 21:45