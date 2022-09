Stand: 27.09.2022 11:51 Uhr Kerber will nach Babypause zu Olympia in Paris

Tennis-Spielerin Angelique Kerber will nach ihrer Babypause weiterspielen und setzt sich bereits Ziele. "Ich werde versuchen, so schnell wie möglich wieder fit zu werden und auf die Tour zurückzukehren, allerdings ohne irgendwas zu überstürzen. Und dann will ich auch wieder angreifen. Wenn ich was mache, dann richtig", sagte die 34 Jahre alte Kielerin bei einem Sponsoren-Termin. Ihr Blick richtet sich auf Olympia 2024 in Paris: "Da würde ich auf jeden Fall gerne spielen." | 27.09.2022 11:20