Stand: 17.12.2024 09:02 Uhr Kerber genießt Freizeit: "Vermisse Wettbewerb aber total"

Angelique Kerber (Kiel) findet sich nach rund vier Monaten als "Tennis-Rentnerin" immer besser in ihrem neuen Leben zurecht. "Es ist anders, sehr anders. Was ich total genieße, ist, Zeit zu haben, nicht mehr reisen zu müssen", sagte die frühere Weltranglistenerste der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Was ich total vermisse, ist der Wettbewerb. Das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben." Die 36-Jährige hatte nach dem Viertelfinal-Aus bei Olympia in Paris ihre so erfolgreiche Karriere beendet. | 19.12.2024 08:34