Kerber bringt Tochter Liana zur Welt

Die dreimalige Tennis-Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die 35 Jahre alte Kielerin brachte bereits am Sonnabend ihre Tochter Liana auf die Welt, wie Kerber bei Instagram mitteilte. "Willkommen in unserer Familie, Liana", schrieb die frühere Weltranglistenerste in dem Sozialen Netzwerk: "Dich bei uns zu haben, ist das schönste und überwältigendste Gefühl, das wir uns je vorstellen konnten." Kerber hatte ihre Schwangerschaft im August verkündet. | 28.02.2023 14:24