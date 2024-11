Stand: 09.11.2024 20:24 Uhr Keeperin Schult schmeißt Rauch aus den NWSL-Play-offs

Die langjährige Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult ist mit ihrem Club KC Current in das Halbfinale der Play-offs in der National Women’s Soccer League (NWSL) eingezogen. Im deutschen Duell mit Nationalspielerin Felicitas Rauch in Diensten von North Carolina Courage setzte sich die 33-Jährige mit dem Verein aus Kansas City mit 1:0 (1:0) durch. Topstürmerin Temwa Chawinga (8.) brachte die Gastgeberinnen am Sonnabend früh auf Siegkurs. Nächster Gegner für Schult und Co. ist nun am kommenden Wochenende Orlando Pride. | 09.11.2024 20:23