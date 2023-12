Stand: 02.12.2023 12:00 Uhr Kapitän Duvnjak verlängert Vertrag mit THW Kiel

Domagoj Duvnjak hat seinen Vertrag mit dem THW Kiel um ein Jahr verlängert. Wie der Handball-Rekordmeister am Sonntag mitteilte, läuft das neue Arbeitspapier des 35-Jährigen bis zum 30. Juni 2025. Die Saison 2024/25 wird somit die elfte des Kroaten im Trikot der "Zebras" sein. "Domagoj ist für den THW Kiel sportlich wie menschlich nicht zu ersetzen", so Geschäftsführer Viktor Szilagyi. "Die jungen Spieler orientieren sich an ihm, und mit seiner Erfahrung und seiner Klasse ist er für uns auf und neben dem Feld wertvoll." | 03.12.2023 16:34