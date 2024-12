Stand: 28.12.2024 16:06 Uhr Imre vom THW Kiel ist Ungarns Handballer des Jahres

Bence Imre, Rechtsaußen des THW Kiel, wurde in seiner ungarischen Heimat zum Handballer des Jahres gekürt. Das Präsidium des Handballverbandes der Magyaren hat auf Vorschlag des Profi- und Wettkampfausschusses für den erst 22-Jährigen gestimmt, der im Sommer diesen Jahres aus Budapest an die Förde gewechselt ist. Der erste Ungar in der THW-Vereinsgeschichte hat seitdem 85 Tore in 26 Saisonspielen erzielt. Imres Mutter Beatrix Kökeny war Anfang der 1990er-Jahre dreimal Handballerin des Jahres in Ungarn. | 28.12.2024 16:05