Stand: 26.06.2024 17:07 Uhr Huth, Leupolz und Hrubesch werden vom DFB offiziell verabschiedet

Svenja Huth (VfL Wolfsburg) und Melanie Leupolz (FC Chelsea Women) werden beim EM-Qualifikationsspiel der DFB-Elf am 16. Juli gegen Österreich in Hannover offiziell vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) verabschiedet. Das kündigte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig im Gespräch mit dem Nachrichtenportal "t-online" am Mittwoch an. Auch Bundestrainer Horst Hrubesch soll in seinem letzten Heimspiel als Nationaltrainer der Frauen gewürdigt werden. | 26.06.2022 17:06