Stand: 19.06.2024 11:32 Uhr Hüneburg erhält Profivertrag bei Eintracht Braunschweig

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat seinen Nachwuchsspieler Karim Hüneburg mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, gehört der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler damit offiziell dem Zweitliga-Kader an. Hüneburg stammt aus dem Nachwuchs des FC St. Pauli und war im Sommer 2020 nach Braunschweig gewechselt. In der vergangenen Saison trainierte der Mittelfeldspieler teilweise bei den Profis mit, war im Pflichtspielbetrieb jedoch für die U19 am Ball. Wechselbörse | 19.06.2024 11:30