Stand: 19.06.2024 14:41 Uhr Angreifer Ujah muss Eintracht Braunschweig verlassen

Angreifer Anthony Ujah wird den Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig verlassen. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, läuft der Vertrag des 33-jährigen Nigerianers am 30. Juni aus und wird nicht verlängert. Der Angreifer war zuletzt mit dem bulgarischen Team Botew Plowdiw in Verbindung gebracht worden. Darüber hinaus teilte der BTSV mit, dass der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler Karim Hüneburg (eigener Nachwuchs) mit einem Profivertrag ausgestattet wird. Wechselbörse | 19.06.2024 14:39