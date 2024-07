Stand: 25.07.2024 16:38 Uhr Holstein stattet zwei Nachwuchs-Keeper mit Profiverträgen aus

Die Torhüter Lio Rothenhagen und Tyler Dogan rücken zur neuen Saison in den Profikader von Fußball-Bundesligist Holstein Kiel auf. Wie die Schleswig-Holsteiner am Donnerstag mitteilten, unterschrieben der 17-jährige Rothenhagen und der 18 Jahre alte Dogan ihre ersten Lizenzspielerverträge. Rothenhagen war 2019 zur KSV gewechselt und hat seit der U13 die Mannschaften des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) der "Störche" durchlaufen, zuletzt stand er im Tor der U19. Dogan kam im Sommer 2020 als 14-Jähriger nach Kiel und war von der U16 an in allen Teams des NLZ. Er war in der vergangenen Spielzeit bereits in der U23. | 25.07.2022 16:39