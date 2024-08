Stand: 27.08.2024 16:22 Uhr Holstein Kiel verleiht Sterner an Dresden

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel verleiht Jonas Sterner für die laufende Saison an Drittligist Dynamo Dresden. Das teilten die Schleswig-Holsteiner am Dienstag mit. Der 22-Jährige spielt seit der U15 für Holstein und war in der vergangenen Saison 16 Mal in der 2. Bundesliga und zwei Mal im DFB-Pokal eingesetzt worden. Für den Mittelfeldspieler sei es nun wichtig, "ausreichend Spielzeit" zu erhalten, sagte Kiels Geschäftsführer Sport Carsten Wehlmann: "In Dresden kann er diese auf hohem Niveau bekommen und Spielpraxis sammeln, um sich weiterzuentwickeln." Zu- und Abgänge der Nord-Bundesligisten | 27.08.2024 16:22