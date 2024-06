Stand: 17.06.2024 12:08 Uhr Holstein Kiel verlängert mit Niehoff und verleiht ihn nach Osnabrück

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel hat den Vertrag mit Niklas Niehoff verlängert und wird den 19-Jährigen in der kommenden Saison verleihen. Beim Drittligisten VfL Osnabrück soll der Offensivspieler möglichst viel Spielpraxis sammeln. Carsten Wehlmann, Geschäftsführer Sport, sagte: "Wir sind sicher, mit Osnabrück dafür den richtigen Verein gefunden zu haben." In der vergangenen Saison kam Niehoff bei der KSV auf vier Zweitliga-Einsätze (ein Tor) - und in 26 Regionalliga-Partien auf 17 Scorerpunkte.