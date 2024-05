Stand: 12.05.2024 15:12 Uhr Holstein-Fan tritt Fortuna-Keeper Kastenmeier

Fortuna Düsseldorf will nach einem tätlichen Angriff eines Holstein-Kiel-Fans auf Torhüter Florian Kastenmeier keine weiteren Schritte unternehmen. Der Fußball-Zweitligist verurteilte die Aktion aber scharf. "Eine solche Fan-Attacke gegen Florian Kastenmeier ist auch durch den Ausnahmezustand im Kieler Stadion nicht zu entschuldigen", sagte ein Clubsprecher. Kiel hatte mit dem Punktgewinn den erstmaligen Bundesliga-Aufstieg perfekt gemacht. Ein Kiel-Fan hatte Kastenmeier attackiert, als dieser den mitgereisten Fortuna-Fans danken wollte. "Da der Ordnungsdienst dann aber sofort zur Stelle war, werden wir in Abstimmung mit unserem Spieler auf weitere Schritte in dieser Sache verzichten", sagte der Fortuna-Sprecher weiter. | 12.05.2024 15:11