Stand: 14.06.2024 11:29 Uhr Hockey: Zwei Hamburger im Olympia-Kader

Zwei Hamburger für Paris: Mathias Müller (Hamburger Polo Club) und Hannes Müller (UHC) haben das Ticket für die Olympischen Spiele (26. Juli bis 11. August) in der Tasche. Beide stehen im 19-köpfigen Olympia-Kader, den Bundestrainer Herren-Bundestrainer André Henning am Freitag benannt hat. Johannes Große, der nach den Spielen zum Club an der Alster wechselt, ist ebenfalls dabei. | 14.06.2024 11:20